Японцы создали метод оценки возраста микропластика в океане

Ученые разработали метод оценки возраста микропластика, выловленного из океана. Об этом сообщает Университет Кюсю, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Загрязнение окружающей среды пластиком считается одной из наиболее серьезных экологических проблем современного мира. Значительная часть пластикового мусора в конечном итоге оказывается в океане, где многие фрагменты распадаются на более мелкие и образуют микропластик - частицы менее 5 мм длиной. От него крайне трудно очистить воду и его поедают многие морские животные, что наносит им вред.

Рие Окубо и его коллеги разработали метод датировки времени производства такого пластика. "Наиболее распространенный пластиковый материал - это полиэтилен. Мы знаем, что когда полиэтилен взаимодействует с окружающей средой, он окисляется и разлагается. Уровень деградации можно оценить посредством измерения молекулярной массы материала и его карбонильного индекса. Когда полиэтилен разлагается, его карбонильный индекс увеличивается, а молекулярная масса уменьшается", - сообщает ученый.

Чтобы этот метод был точен, необходимо было создать шкалу для оценки воздействия на пластик комбинации разных факторов. В связи с этим авторы провели серию экспериментов, чтобы выяснить, как на полиэтилен действуют различные комбинации ультрафиолетового излучения и температуры, и как это изменяет его молекулярную массу и карбонильный индекс.

Анализируя собранный в ходе испытаний метода микропластик, авторы смогли оценить возраст каждого образца. Они обнаружили, что возраст микропластика в прибрежных водах варьировался от 0 до 5 лет, тогда как возраст образцов в открытых водах варьировался от 1 до 3 лет. Исследователи надеются, что новый метод поможет им лучше понять, как микропластик распространяется в окружающей среде. Эти данные также помогут в разработке более точных моделей для отслеживания микропластика в океане.