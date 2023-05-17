Британец превратил объятия в прибыльный бизнес

Мужчина из Великобритании, предлагающий объятия за деньги, рассказал о своем бизнесе, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

Канадец Тревор Хутон, живущий в британском городе Бристоль, уже много лет специализируется на занятии, которое называет "обнимательной" терапией: он обнимает незнакомцев и берет за это почасовую оплату. В своей профессиональной деятельности мужчина пользуется псевдонимом Сокровище.

Профессиональный "обниматель" долгое время был фрилансером, но недавно в связи с ростом клиентуры открыл собственную компанию Embrace Connections ("Связи объятий"). Он считает, что это поможет популяризировать его работу, а наличие бренда вызовет у потенциальных клиентов больше доверия. Хутон с энтузиазмом относится к своему детищу и говорит, что выбрать такую необычную профессию его заставил искренний интерес к процессу создания связей между людьми.

Персональный сеанс объятий с Сокровищем стоит 75 фунтов стерлингов в час. Желающие также могут принять участие в "обнимательной вечеринке" за 30 фунтов стерлингов в час.