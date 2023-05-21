Эксперт назвал добавки, которые должны быть в аптечке владельцев домашних животных

Чаще всего у домашних питомцев возникает дефицит витаминов группы B, витамина D3, Омеги-3, а также цинка, йода, марганца, селена и магния. При этом возможен переизбыток витамина А и фосфора. Об этом "Газете.Ru" рассказала Анна Государева, клинический нутрициолог, руководитель медицинской комиссии специализированного маркетплейса витаминов iTAB, передает Day.Az.

По ее словам, признаками недостатка витаминов группы B и магния у питомца могут быть неустойчивый аппетит, повышенная нервозность и утомляемость, страхи и бессонница.

"Витамины группы В помогают животным регулировать обменные процессы, обеспечивая нормальную работу многих органов, включая сердце и нервную систему, а также принимают непосредственное участие в процессе образование энергии", - рассказала она.

Выпадение и тусклый цвет шерсти, сухость, зуд и шелушение кожи, слабый иммунитет сигнализируют о нехватке в рационе Омеги-3

"Омега-3 помогает снизить воспаление, поддержать иммунную функцию, улучшить состояние кожи и шерсти, а также положительно влияет на здоровье сердца и суставов", - объяснила Анна Государева.

Однако эксперт советует назначать прием Омеги-3 только после консультации с ветеринаром, который поможет определить необходимую дозировку в зависимости от возраста, веса и состояния здоровья животного.

"Также питомцам для крепких зубов и костей необходим витамин D3, который помогает усваивать кальций. Этот витамин нормализует работу щитовидной железы и иммунной системы", - добавила она.

Чтобы питомец был всегда здоров и активен, Государева посоветовала держать в домашней аптечке комплексные кормовые добавки, которые содержат витамины, минералы, пробиотики и другие питательные элементы и при ежедневном приеме балансируют рацион.

"Для животных витамины выпускают в форме жидкости или порошка, чтобы их было легко добавить в корм и рассчитать дозировку с учетом веса питомца", - уточнила она.