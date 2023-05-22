Озвучена степень распространенности человеческого ДНК на Земле

Ученые из Калифорнийского университета озвучили степень распространенности человеческого ДНК на Земле. Согласно выводам работы, опубликованной в журнале Nature Ecology and Evolution, следы человеческого генома находятся повсеместно, что одновременно может быть как благом для науки, так и этической проблемой.

В процессе исследования авторы секвенировали ДНК из черепашьих следов на песке и случайно обнаружили образцы человеческого ДНК. Они пришли к выводу, что человеческие гены в конечном итоге окажутся в образцах животных, а также во многих других местах.

Они выявили человеческую ДНК в океане и реках, как недалеко от города, так и вдали от поселений, а также в песке с диких пляжей. В качестве эксперимента они посетили часть отдаленного острова, на котором раньше никогда не были люди. В полученных образцах не было найдено человеческой ДНК. Затем они попросили анонимных испытуемых оставить следы на песке, после чего смогли извлечь их ДНК. Обнаружить геном человека получилось и на протяжении практически всей реки, которая протекает через город в Ирландии в океан, следов не было только возле отдаленного горного ручья (вдали от цивилизации), откуда берет исток река. Образцы были выявлены даже в воздухе помещения ветеринарной больницы, там были получены ДНК персонала, животных и вирусов.

Исследователи отметили особую легкость получения материала практически везде, где его собирали. К тому же образцы были практически такого же качества, как если бы они были получены непосредственно от человека. Секвенирование ДНК позволило определить мутации, вызывающие болезни, а также генетическое происхождение близлежащих популяций. Из-за такой относительно простой возможности потенциально идентифицировать людей специалисты говорят о необходимости властям задуматься об этических барьерах.