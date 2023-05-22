В Японии появилась интересная профессия после отмены ношения масок

Жители Японии стали обращаться к специалистам, обучающим улыбаться, после отмены обязательного ношения защитных масок в публичных местах из-за окончания пандемии COVID-19. Как передает Day.Az, об этом сообщает The Guardian.

Требование надевать маску в публичных местах из-за санитарных ограничений японцы соблюдали три года. Теперь они привыкают появляться на публике с открытыми лицами и признаются, что забыли, как улыбаться.

"Из-за того, что ношение масок стало нормой, у людей стало меньше поводов улыбаться, и все больше и больше народу сталкивается с развившимся комплексом по этому поводу", - цитирует издание "тренера по развитию улыбки" Кейко Кавано.

Она добавила, что ключевыми факторами в появлении красивой улыбки становятся "шевеление и расслабление мышц лица".

"Я хочу, чтобы люди посвящали время тому, чтобы улыбаться осознанно ради своего физического и психического благополучия", - объяснила тренер.

Компания Egaoiku, предлагающая курсы по развитию улыбки, заметила рост спроса на свои услуги в 4,5 раза - после того, как в феврале 2023 года в Японии было объявлено об отмене обязательного ношения масок.