Оценен возраст колец Сатурна

Ученые Университета Колорадо в Боулдере выяснили, что кольца Сатурна гораздо моложе самой планеты. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Исследователи оценили возраст колец не более чем в 400 миллионов лет, тогда как возраст Сатурна достигает около 4,5 миллиарда лет. Для этого ученые использовали прибор для анализа космической пыли на борту межпланетного зонда "Кассини". За 13 лет миссии было собрано 163 зерна пыли из среды, окружающей газовый гигант, однако этого количество оказалось достаточно, чтобы определить, что Сатурн накапливал пыль лишь в течение последних несколько сотен миллионов лет.