Как вычислить лжеца по глазам?

Манера моргать может выдать лжеца или отсутствие заинтересованности, считает эксперт по языку жестов Трейси Браун.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, Браун рассказала, что в основном люди врут с открытыми глазами и начинают часто моргать после того, как произнесли ложь. "Лжецы сосредоточены на том, чтобы четко рассказать свою историю, поэтому когнитивная часть мозга уделяет меньше внимания частоте моргания, - объяснила она. - Как правило, они начинают моргать после того, как ложь уже была сказана".

Однако, по ее словам, это правило работает не всегда. Ложь выдает любое изменение в мимике человека. Чтобы наверняка вычислить лжеца, она посоветовала запомнить, как часто человек закрывает глаза, когда говорит правду, а затем наблюдать в какие моменты обычный ритм меняется. Частое моргание в сочетании с закрытой позой эксперт назвала признаком незаинтересованности собеседника в общении.