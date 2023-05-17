Миру предрекли опасное повышение температуры

Всемирная метеорологическая организация предупреждает, что рост среднегодовой глобальной температуры на планете может временно достичь 1,5°C выше доиндустриальных уровней в один из следующих пяти лет, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В ближайшие пять лет температура воздуха на планете, возможно, поднимется до рекордных уровней из-за выбросов парниковых газов и развития природного явления Эль-Ниньо, сообщает Всемирная метеорологическая организация.

По ее оценкам, существует 66-процентная вероятность того, что рост среднегодовой глобальной температуры временно достигнет 1,5 °C выше доиндустриальных уровней.

Вероятность того, что один из следующих пяти лет будет самым теплым за всю историю наблюдений, составляет 98%.

Явление Эль-Ниньо и изменение климата вместе будут способствовать повышению глобальной температуры, прогнозируют эксперты. При этом они отмечают, что температура в Арктике повышается втрое быстрее, чем в среднем по миру.

Установленный Парижским соглашением уровень в 1,5 °C относится к долгосрочному потеплению, однако ожидается, что в отдельные годы более высокие показатели будут наблюдаться с возрастающей регулярностью по мере приближения глобальных температур к этому пороговому значению.

Повышение температуры несет серьезные последствия для здоровья людей, продовольственной безопасности и окружающей среды, предупреждают специалисты ВМО.

Они обращают внимание на то, что за последние 50 лет количество бедствий, связанных с климатом, увеличилось в пять раз.