Астрономы сделали важное открытие

Астрономы впервые обнаружили воду, которая выделяется кометой из главного пояса астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

Кометы главного пояса представляют собой редкий подкласс небесных тел, имеющих круговые орбиты, в отличие от сильно вытянутых орбит комет из пояса Койпера. К кометам их относят из-за характерного поведения, выражающегося в выбросах материала и формировании хвостов. Предполагалось, что на этих объектах происходит сублимация, то есть превращение водяного льда непосредственно в пар. Однако их близость к Солнцу приводит к тому, что льда на них остается мало, и его существование трудно подтвердить.

Ученые провели наблюдения за кометой 238P/Read во время ее максимального сближения с Солнцем с помощью прибора NIRCam (камера ближнего инфракрасного диапазона) космического телескопа Джеймса Уэбба НАСА 8 сентября 2022 года. На полученном изображении хорошо видна кома - окружающее ядро кометы облако вещества - и хвост, которые являются результатом сублимации водяного льда.

Предполагается, что кометы главного пояса могут быть потенциальным источником воды на Земле в ранней Солнечной системе, хотя до сих пор было не известно, действительно ли они содержат лед. Открытие подтверждает, что эта гипотеза имеет под собой основания.

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