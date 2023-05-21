Обнаружена суперземля с необычно низкой плотностью

Международная группа астрономов сообщила об обнаружении новой экзопланеты типа "суперземля" с необычайно низкой плотностью с помощью спутника НАСА TESS. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается в препринте статьи, опубликованном в репозитории arXiv.

Экзопланета TOI-244 b была обнаружена транзитным методом, который заключается в выявлении падении блеска звезд из-за прохождения на их фоне крупного небесного тела. На кривой блеска красного карлика TOI-244 (также известной как GJ 1018) был обнаружен транзитный сигнал, планетарная природа которого была подтверждена измерениями лучевой скорости, проведенными с помощью спектрографа ESPRESSO, установленного на Очень Большом Телескопе (VLT) Европейской южной обсерватории в Чили.

TOI-244 b имеет радиус 1,52 радиуса Земли, а его масса составляет около 2,68 массы Земли, таким образом, плотность равна 4,2 грамма на кубический сантиметр. Планета обращается вокруг своего хозяина каждые 7,4 дня на расстоянии около 0,056 астрономической единицы, а ее равновесная температура оценивается примерно в 458 кельвинов.

Результаты показывают, что TOI-244 b состоит из железа и силикатов в той же пропорции, что и Земля. Однако планета менее плотная, чем большинство суперземель такого размера. Плотность TOI-244 b также ниже ожидаемой для земного состава. Предполагается, что это связано с наличием значительного количества летучих элементов.