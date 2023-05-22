Интересное открытие археологов 250 000 летней давности

Древние люди разжигали огонь в Европе на 50 тыс. лет раньше, чем считали ученые. Об этом сообщает Университет Хериота-Уатта, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно новой работе, древнее население Европы использовало огонь для приготовления пищи, обогрева и защиты не менее 250 тыс. лет назад. Ранее же ученые считали, что люди в Европе освоили огонь 200 тыс. лет назад. "Мы нашли неопровержимые доказательства того, что предметы были сожжены, и характер следов пламени указывает на то, что люди контролировали его. Либо они использовали огонь для приготовления пищи, либо для защиты. Расположение кострищ указывает на то, что они окружали что-то, например, дом или спальную зону, гостиную, кухню или загон для животных", - сообщает археолог Клейтон Мэджилл.

Следы огня были найдены на стоянке Вальдокаррос II неподалеку от Мадрида. Химический анализ углей показал, что люди целенаправленно отбирали дрова с малым количеством дыма и с большим тепловыделением. На следующем этапе проекта исследовательская группа изучит каменные орудия , найденные рядом с кострищами, чтобы определить, использовались ли они для разведения огня или для разделки мяса.