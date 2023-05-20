Надвигается затяжная магнитная буря

С 20 по 25 мая ожидается магнитная буря средней мощности, которую может почувствовать каждый человек. Особенно осторожными должны быть метеочувствительные люди. Во время магнитных бурь не рекомендуется употреблять алкоголь, жирную пищу, кофе и черный чай. Нельзя также чрезмерно волноваться и начинать новые дела, передает Day.Az со ссылкой на 1plus1.

Чаще всего наблюдаются следующие симптомы: подавленное настроение и раздражительность, повышение или снижение артериального давления, нарушение сна, боль в суставах, апатия или тревога, головная боль и головокружение, обострение хронических заболеваний.

Чтобы пережить магнитные бури и уберечь здоровье, в опасные дни врачи советуют придерживаться простых правил: правильно питаться и заниматься физической активностью, больше отдыхать и высыпаться, пить больше обычной чистой воды или травяного чая, избегать стресса и тревожных событий, проверить содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.