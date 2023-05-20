Чемпионка мира по китайскому языку развеяла миф о китайских стандартах красоты

Чемпионка мира по китайскому заявила о нелюбви китайских мужчин к худым женщинам.

Миф о китайских стандартах красоты развеяла в беседе с "Мослентой" чемпионка мира по китайскому языку, прожившая половину жизни в Китае россиянка Анна Кузина. Она заявила о нелюбви китайских мужчин к худым женщинам, передает Day.Az.

"Китайские стандарты красоты созданы китаянками для китаянок. Это их идеальный образ самих себя. То, что китайская красавица должна быть обязательно невероятно худой, придумали женщины, а не мужчины", - подчеркнула Кузина.

По ее словам, китайским мужчинам, как и большинству мужчин из других стран, нравятся женщины с формами.

"Сами китайцы часто говорят, что худые китаянки - женщины без фигуры, - иронично заметила собеседница "Мосленты".