Выбросы парниковых газов продолжают расти, климатический хаос становится все более ощутимым, экстремальные погодные явления и стихийные бедствия происходят все чаще. При этом далеко не все страны, регионы и сообщества защищены от природных катаклизмов и их последствий.

В Генеральной Ассамблее ООН более 500 делегатов со всего мира обсуждали реализацию Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий в 2015-2030 годы. Как отметили в ООН, выполнение программы идет медленными темпами. Многие из уроков прошлого были проигнорированы. В докладе о выводах и рекомендациях среднесрочного обзора Сендайской рамочной программы говорится, что "прогресс застопорился", а в некоторых случаях произошел даже откат назад, сообщает Day.Az со ссылкой на Новости ООН.

"Восемь лет спустя мы должны признать, что прогресс в выполнении программы не соответствует острым проблемам наших дней", - заявил председатель Генеральной Ассамблеи Чаба Кереши. "Мы должны переосмыслить и перестроить наши системы, наши структуры. Мы должны признать нашу огромную ответственность за антропогенное изменение климата. И мы должны перестать недооценивать экологические и другие последствия наших действий", - добавил он.

Среди вызывающих тревогу тенденций - увеличение числа людей, пострадавших от стихийных бедствий, на 80 процентов с 2015 года. Кроме того, сообщают в ООН, стихийные бедствия по-прежнему ведут к очень большим экономическим потерям - в среднем более 330 миллиардов долларов США в год в период с 2015 по 2021 год. При этом не было соразмерного увеличения финансирования мер по снижению риска бедствий.

"Вместе мы должны модернизировать системы управления и финансовые системы с тем, чтобы гарантировать ответственность в сфере управления рисками и задействовать ресурсы для защиты людей и природного капитала", - сказала на открытии заседания первый заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед.

Сендайская программа служит глобальной основой для снижения смертности и разрушений в результате стихийных бедствий. Она была принята 187 государствами-членами ООН в японском городе Сендае на третьей Всемирной конференции по уменьшению опасности стихийных бедствий 18 марта 2015 года.

В ней определены семь целей: значительное снижение к 2030 году смертности в результате землетрясений, наводнений, ураганов и других стихийных бедствий; уменьшение числа пострадавших; сокращение экономических потерь; сокращение масштабов разрушений жизненно важной инфраструктуры; увеличение к 2020 году числа стран, разработавших адекватные национальные планы по реализации стратегии сокращения рисков; расширение международного сотрудничества по оказанию помощи развивающимся странам в деле смягчения последствий природных катастроф.

В ходе заседания 18 мая страны-члены ООН приняли политическую декларацию, определяющую дальнейшие действия на следующие семь лет, нацеленные на повышение устойчивости к природным катаклизмам. В декларации страны подчеркнули важность превентивного подхода в противостоянии стихийным бедствиям.