https://news.day.az/unusual/1568531.html 27 татуировок по мотивам любимых фильмов и мультфильмов - ФОТО
27 татуировок по мотивам любимых фильмов и мультфильмов - ФОТО
Татуировки давно стали скорее модным веянием, нежели признаком крутизны и брутальности. Сейчас существует невероятное множество дизайнов, и каждый мастер по тату хочет поразить оригинальностью стиля и рисунка.
Как передает Day.Az, Big Picture нашел еще один вариант для тех, кто уже не знает, как выделиться. Или для тех, кто настолько любит определенный фильм или, может быть, мультфильм, что просто не в состоянии расстаться с этим образом ни на минуту.
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