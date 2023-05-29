Люди, которые случайно встретили своих двойников - ФОТО
Конечно, хочется верить в то, что каждый из нас уникален, но, к сожалению, это не так. В мире уже давно больше 6 млрд человек, и неужели вы думаете, что среди них не найдётся человека, очень похожего на вас? Конечно же, он где-то да есть, но вот повстречать его - большая удача. Однако людям из нашей статьи посчастливилось встретить своих доппельгангеров, и в отличии от поверья, вместо смерти у них получилось сделать крутые фотографии, взглянуть на которые мы предлагаем вам далее.
"Только что встретила своего точного двойника, что за.."
Эти парни просто купили билеты рядом друг с другом в одном и том же самолёте. Они никогда не встречались раньше, и не были знакомы. Разве это не безумие?
В одном и том же музыкальном классе
Матрица снова дала сбой
Копировать - вставить
Двойной парный сбой матрицы! Невероятно!
Эти парни тоже никогда не встречались и не были знакомы, но ведь что-то привело их именно в этот день и в это время на кассу одного и того же супермаркета
Это либо собрание 9-ти одинаковых девушек или умелая работа в фотошопе
Да они даже спят синхронно! Что здесь вообще происходит?!
Кажется, тому, кто отвечает за создание людей понравился дизайн именно этой модели
"Мой парень (слева) встретил прошлым вечером своего доппельгангреа в ИКЕЕ"
Технически этот мальчик не встретил своего двойника, но вы только взгляните на их невероятное сходство
"Моя подруга встретила своего двойника на вечеринке"
"10 лет назад, когда я только поступил в колледж, люди, которых я не знал, всё время подходили ко мне и называли меня 'Брайан'. Меня зовут Джош. Через несколько недель я встретил Брайана, и мы сфотографировались вместе"
Только представьте, вы идете по центру города и вдруг наталкиваетесь на чей-то рисунок, который выглядит точь-в-точь как вы!
Вы когда-нибудь замечали, что комедийный актёр Уилл Феррелл выглядит точно также, как барабанщик Red Hot Chili Peppers Чад Смит?
В одном и том же книжном магазине, в одном и том же разделе и в одной и той же одежде..
Когда ты настолько голоден, что покупаешь еду в двух разных местах одновременно
"Мой друг проехал весь Таиланд, чтобы случайно найти своего двойника"
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