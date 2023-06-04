Батончики Mars изменили ради спасения планеты

Шоколадные батончики Mars в экологичной бумажной упаковке начали продавать в тестовом режиме в британских магазинах Tesco. О том, что кондитерское изделие решили изменить ради спасения планеты от глобального потепления, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Батончики в новой упаковке из перерабатываемой бумаги временно стали продавать в 500 магазинах сети. Сейчас Mars изучает различные виды упаковок и то, насколько целесообразно их использование на практике. Отзывы покупателей будут учтены в следующих тестах. По данным издания, Mars инвестирует сотни миллионов фунтов стерлингов в создание альтернативных типов обертки, чтобы сократить использования первичных пластмасс на четверть, а также увеличить использование переработанного пластика в своей упаковке.

"В случае с батончиками Mars задача состояла в том, чтобы найти правильную бумагу, способную защитить шоколад и гарантировать должный уровень безопасности, качества и целостности продукта", - рассказал эксперт по упаковке из научно-исследовательского центра Mars Wrigley в Великобритании Ричарда Сазерленд-Мура.

Традиционная упаковка Mars состоит из пластика, который не подлежит переработке. Именно снеки считаются едой, для которой сложнее всего использовать не вредящую окружающей среде упаковку.