Почему не стоит оставлять в машине бутылку воды

Забудьте бутылку обычной воды в машине и вы узнаете, что такое настоящие неприятности. Джонни Армудсен, технический специалист Toyota, убедился в этом на своей шкуре и записал видео, после которого вы никогда больше не оставите в машине воду.

Джонни решил провести обеденный перерыв прямо в машине. Стоял жаркий день, солнце нещадно палило сквозь окна. Краем глаза парень заметил что-то неладное: из-под валявшейся на сиденье пластиковой бутылки с водой поднималась тонкая струйка дыма.

Бутылка в таких условиях может сработать ничуть не хуже, чем настоящая лупа. А в закрытом автомобиле огонь распространится мгновенно - Джонни просто повезло, что он находился рядом в нужный момент и успел убрать бутылку.

Кроме того, под воздействием солнца пластиковая бутылка начинает отравлять саму воду вредными химическими веществами. Не стоит рисковать ни здоровьем, ни машиной - ради обычной-то воды.

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