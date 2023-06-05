https://news.day.az/unusual/1570739.html 19 поразительных фотографий, с которыми не сравнится никакой фотошоп - ФОТО
19 поразительных фотографий, с которыми не сравнится никакой фотошоп - ФОТО
Многие люди даже не догадываются, на что способна величественная матушка-природа и поэтому, увидев удивительный снимок, так часто уличают фотографа в использовании фоторедакторов, самым популярным из которых является фотошоп. Отсутствие веры в великолепие первозданной природы, с её поражающими взор пейзажами, рождает недоверие, и каждый чувствует подвох глядя на то, что увидел собственными глазами. Но можете нам поверить, снимки, которые ждут вас далее, не редактировались в фотошопе, им этого не нужно, чтобы привлечь к себе внимание.
Такая радуга сформировалась из-за брызг водопада
Камни выглядят как кожа дракона
Река в лепестках сакуры
"Купил недавно банановое дерево"
Надвигается гроза
Подсолнух с красными лепестками
2D-ящерица
Пролетающие самолеты сделали это облако квадратным
Расцветка этого паука поражает
"Почистила яйцо, которое год забытое лежало в холодильнике. На ощупь оно как мрамор"
Ледяные пещеры в Исландии
"Из-за древесной пыли кажется, что моя рука вся в засохшей грязи"
Поезда с высоты птичьего полета
"Опилки на моем рабочем столе намагнитились на нож"
"Сфотографировал горение благовоний на длинной выдержке"
Встреча двух разных течений
Узор на спине курицы
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