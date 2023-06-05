19 поразительных фотографий, с которыми не сравнится никакой фотошоп
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Многие люди даже не догадываются, на что способна величественная матушка-природа и поэтому, увидев удивительный снимок, так часто уличают фотографа в использовании фоторедакторов, самым популярным из которых является фотошоп. Отсутствие веры в великолепие первозданной природы, с её поражающими взор пейзажами, рождает недоверие, и каждый чувствует подвох глядя на то, что увидел собственными глазами. Но можете нам поверить, снимки, которые ждут вас далее, не редактировались в фотошопе, им этого не нужно, чтобы привлечь к себе внимание.

Такая радуга сформировалась из-за брызг водопада

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Камни выглядят как кожа дракона

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Река в лепестках сакуры

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"Купил недавно банановое дерево"

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Надвигается гроза

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Подсолнух с красными лепестками

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2D-ящерица

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Пролетающие самолеты сделали это облако квадратным

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Расцветка этого паука поражает

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"Почистила яйцо, которое год забытое лежало в холодильнике. На ощупь оно как мрамор"

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Ледяные пещеры в Исландии

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"Из-за древесной пыли кажется, что моя рука вся в засохшей грязи"

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Поезда с высоты птичьего полета

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"Опилки на моем рабочем столе намагнитились на нож"

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"Сфотографировал горение благовоний на длинной выдержке"

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Встреча двух разных течений

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Узор на спине курицы

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