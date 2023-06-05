19 поразительных фотографий, с которыми не сравнится никакой фотошоп

Многие люди даже не догадываются, на что способна величественная матушка-природа и поэтому, увидев удивительный снимок, так часто уличают фотографа в использовании фоторедакторов, самым популярным из которых является фотошоп. Отсутствие веры в великолепие первозданной природы, с её поражающими взор пейзажами, рождает недоверие, и каждый чувствует подвох глядя на то, что увидел собственными глазами. Но можете нам поверить, снимки, которые ждут вас далее, не редактировались в фотошопе, им этого не нужно, чтобы привлечь к себе внимание.

Такая радуга сформировалась из-за брызг водопада

Камни выглядят как кожа дракона

Река в лепестках сакуры

"Купил недавно банановое дерево"

Надвигается гроза

Подсолнух с красными лепестками

2D-ящерица

Пролетающие самолеты сделали это облако квадратным

Расцветка этого паука поражает

"Почистила яйцо, которое год забытое лежало в холодильнике. На ощупь оно как мрамор"

Ледяные пещеры в Исландии

"Из-за древесной пыли кажется, что моя рука вся в засохшей грязи"

Поезда с высоты птичьего полета

"Опилки на моем рабочем столе намагнитились на нож"

"Сфотографировал горение благовоний на длинной выдержке"

Встреча двух разных течений

Узор на спине курицы

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