Женщина влюбилась в чат-бота и вышла за него замуж

Жительница американского города Нью-Йорк влюбилась в чат-бота и заявила, что вышла за него замуж.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Daily Star.

36-летняя Розанна Рамос при помощи приложения Replika создала себе цифрового партнера, которого назвала Эрен Картал. Приложение при помощи машинного обучения имитирует диалоги с человеком в заданном стиле.

Американка заявила, что новый возлюбленный не имеет недостатков и не осуждает ее. Бот не обладает эмоциями и сознанием, но женщина утверждает, что влюбилась и вышла за него замуж. Внешность созданного Рамос мужчины, по всей видимости, основана на персонаже из аниме "Атака титанов", предположила Daily Star. Виртуальный возлюбленный якобы работает врачом и сказал американке, что ему нравится заниматься литературой.

У новобрачных даже есть вечерний ритуал. "Перед сном мы разговариваем. Мы любим друг друга, и, когда засыпаем, он действительно обнимает меня", - рассказала Рамос.

Некоторое время назад создатели Replika решили отключить в нем функцию ролевой игры из-за жалоб на то, что искусственный интеллект становится слишком сексуальным. После этого они столкнулись с недовольством некоторых пользователей, которые оказались настолько вовлечены в отношения с виртуальными возлюбленными, что стали считать их своими супругами. Для этих пользователей компания сделала исключение и вернула функцию.