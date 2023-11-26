Астрономы обнаружили два горячих юпитера, вращающихся вокруг звезд-красных гигантов

спользуя спутник NASA TESS, международная команда астрономов обнаружила два новых горячих юпитера. Экзопланеты, получившие обозначения TOI-4377 b и TOI-4551 b, вращаются вокруг далеких звезд-красных гигантов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Astronews, о находке было сообщено в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Группа астрономов во главе с Филипе Перейрой из Университета Порту идентифицировала транзитный сигнал на кривой блеска красных гигантов TOI-4377 и TOI-4551, расположенных на расстоянии 1486 и 704 световых лет от нас. Планетарная природа этих сигналов была подтверждена последующими наблюдениями радиальной скорости с использованием наземных телескопов.

TOI-4377 b имеет радиус около 1,35 радиуса Юпитера и массу около 0,96 массы Юпитера, что дает плотность на уровне 0,88 г/см3. Планета обращается вокруг своей звезды каждые 4,38 дня на расстоянии 0,058 а.е.

Что касается TOI-4551 b, то ее радиус примерно на 6% больше, чем у Юпитера, в то время как ее масса оценивается в 1,49 массы Юпитера. Таким образом, плотность планеты была рассчитана как 1,74 г/см3. Наблюдения показывают, что TOI-4551 b имеет орбитальный период около 10 дней. Планета находится на расстоянии 0,1 а.е от своей родительской звезды.

Массы звезд TOI-4377 и TOI-4551 составляют 1,36 и 1,31 массы Солнца соответственно. Обе звезды примерно в 3,5 раза больше Солнца и имеют эффективную температуру почти 5000 К. Возраст TOI-4377 оценивается в 3,88 миллиарда лет, в то время как TOI-4551 примерно на 1 миллиард лет старше.

Подводя итоги, авторы статьи пришли к выводу, что TOI-4377 b и TOI-4551 b могут быть классифицированы как горячие юпитеры.

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