Названа причина сходства между роботом и человеком

Привычка создавать роботов похожими на людей не имеет практической ценности. Об этом в заметке для журнала Computerworld заявил колумнист Майк Элган, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Элгана, ведущие IT-компании - Tesla, Hyundai, UBTECH Robotics - заняты созданием человекоподобных роботов. Главной причиной, почему инженеры проектируют роботов похожими на людей, специалист назвал психологию.

В качестве аргумента Майк Элган привел исследование Университета Генуи и Итальянского технологического института, согласно которому люди воспринимают антропоморфных роботов в качестве социальных агентов. Ученые Университета Тампере в Финляндии доказали, что людям важно иметь зрительный контакт при работе с роботами.

Колумнист Computerworld отметил, что заводы и предприятия спроектированы так, что идеально подходят для машин - с колесами, манипуляторами и прочими деталями. "Робот на колесах будет гораздо эффективнее того, которому требуется суперкомпьютер для обеспечения двуногой ходьбы", - отметил автор.

Майк Элган заключил, что человеческое тело сформировалось в результате эволюции явно не для заводской работы. Поэтому, по его мнению, созданных для тяжелой и опасной работы на заводах машине необязательно иметь руки, ноги и голову.

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