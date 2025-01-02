Определена причина мощнейших пылевых бурь на Марсе

Американские ученые из Университета Колорадо в Боулдере установили причину масштабных пылевых бурь, бушующих на Марсе. Эти штормы могут охватывать всю планету. Результаты исследования опубликованы на сайте Американского геофизического союза (AGU), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Пыльные бури оказывают значительное влияние на марсоходы и посадочные модули на Марсе, не говоря уже о том, что произойдет во время будущих пилотируемых миссий на Марс", - отметили эксперты.

В разреженной атмосфере Марса не могут образовываться ветра разрушительной силы, однако они перемещают огромные массы легкой пыли, которая хорошо прилипает к любым поверхностям. В 2018 году такой шторм бесповоротно вывел из строя NASA Opportunity, лишив его доступа к солнечной энергии.

В новом исследовании команда использовала спутниковые данные с аппарата NASA Mars Reconnaissance Orbiter. Специалисты сосредоточились на двух погодных ежегодных погодных явлениях, известных как марсианские штормы A и C.

Ученые обнаружили, что примерно 68% крупных бурь на планете предшествовало резкое повышение температуры поверхности.

Специалисты намерены использовать свое открытие в дальнейших исследованиях и создать систему прогнозирования погоды на Марсе в реальном времени.