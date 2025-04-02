Историческая фотоловушка найдена в Шотландии спустя десятилетия

Камера-фотоловушка, которая была установлена в 1970-х годах для поиска Лох-Несского чудовища, обнаружена в шотландском озере Лох-Несс.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание The Daily Record.

Устройство случайно нашла роботизированная субмарина Национального океанографического центра (NOC) во время испытаний, когда винт аппарата запутался в ее креплениях. Это случилось на глубине свыше 130 метров.

Адриан Шайн из организации Loch Ness Project рассказал журналистам, что хитроумная фотоловушка представляет собой фотоаппарат со встроенной вспышкой, позволяющей сделать четыре снимка после активации через наживку. При этом корпус сохранил камеру сухой в течение последних 55 лет, находясь на большой глубине.

По словам эксперта, в 1970-х годах на озере было установлено шесть подобных устройств, три из которых были утеряны из-за шторма.

Фотоаппарат вместе с оригинальной пленкой и защитным корпусом передали в Центр Лох-Несса. Сотрудникам NOC удалось проявить несколько изображений на пленке, но Несси там не было.

Озеро Лох-Несс считается местом обитания мифического змея. За последние 90 лет предпринимались неоднократные попытки найти Несси, но они неизменно заканчивались неудачей. Последняя крупная экспедиция состоялась в 2023 году. Лох-Несское чудовище искали с помощью гидрофона и сумели зафиксировать серию звуков неизвестного происхождения.