Древние кальмары оказались главными морскими хищниками мелового периода

Японские ученые из Университета Хоккайдо выяснили, что кальмары доминировали в океанах более 100 млн лет назад - на 35 млн лет раньше предыдущих оценок. Открытие кардинально меняет представления об эволюции морских экосистем.

Как передает Day.Az, исследование опубликовано в научном журнале Science.

Команда разработала передовой метод 3D-сканирования горных пород, позволивший выявить 263 окаменелых клюва кальмаров в меловых отложениях Японии. Среди находок - около 40 ранее неизвестных науке видов. "Кальмары редко сохраняются в виде окаменелостей, но их клювы оказались настоящей капсулой времени", - объяснил доктор Син Икегами, ведущий автор работы.

Анализ показал, что 100 млн лет назад кальмары превзошли по численности аммонитов и костистых рыб. При этом размеры древних головоногих моллюсков были сопоставимы с современными крупными видами.

Открытие опровергает прежнюю теорию о том, что кальмары стали доминировать только после вымирания динозавров 65 миллионов лет назад. Теперь ясно, что они уже были вершиной пищевой цепи в меловом периоде.

"Кальмары оказались пионерами той стратегии быстрого, умного плавания, которая сегодня делает их успешными хищниками", - подчеркнули специалисты.