Ежегодно 3 июля с 2010 года в мире отмечается Международный день без пластиковых пакетов (#PlasticBagFreeDay). Эта дата призвана привлечь внимание к проблеме пластиковых пакетов и использования пластика в целом.

Как передает Day.Az, в этот день люди отказываются от использования пакетов, проводят уборки и отдают собранный полиэтилен в переработку. Во многих странах не только перерабатывают пластиковые пакеты, но и принимаются меры по сокращению их использования.

Пластиковые пакеты могут показаться удобным средством для покупок в продуктовых магазинах, но они также являются огромной нагрузкой на окружающую среду. Пластиковые пакеты могут разлагаться до 500 лет, поэтому они составляют большую часть того, что остается на наших свалках и загрязняет наши водоемы.

На протяжении большей части нашей истории одноразовые продукты были кощунством. Но к концу промышленной революции и в современную эпоху пластик стал дешевым и обильным ресурсом.

От рождения до запрета история пластикового пакета повлияла на наш мир. В 1933 году полиэтилен, наиболее часто используемый пластик, был создан случайно на химическом заводе в Нортвиче, Англия. Хотя полиэтилен и раньше производился небольшими партиями, это был первый синтез материала, который был практичен в промышленности, и изначально он использовался тайно британскими военными во время Второй мировой войны.

К 1965 году цельный полиэтиленовый пакет для покупок был запатентован шведской компанией Celloplast. Разработанный инженером Стеном Густавом Тулином пластиковый пакет быстро начинает заменять ткань и пластик в Европе. После того как он занял 80% рынка пакетов в Европе, пластиковые пакеты вышли за границу и были широко представлены в Соединенных Штатах в 1979 году. Пластиковые компании начали агрессивно продвигать свой продукт как превосходящий бумажные и многоразовые пакеты.

Только в 1997 году моряк и исследователь Чарльз Мур обнаружил Большое тихоокеанское мусорное пятно, крупнейшее из нескольких водоворотов в мировых океанах, где скопилось огромное количество пластиковых отходов, угрожающих морской жизни. Было обнаружено, что пластиковые пакеты печально известны тем, что убивают морских черепах, которые едят их, ошибочно принимая за медуз.

Бангладеш стала первой страной в мире, которая ввела запрет на тонкие пластиковые пакеты в 2002 году после того, как было обнаружено, что пластиковые пакеты играют ключевую роль в засорении дренажных систем во время катастрофических наводнений. Другие страны быстро последовали примеру, например Южная Африка, Руанда, Китай, Австралия и Италия.

Международный день без пластиковых пакетов ищет более безопасные альтернативы, чтобы продемонстрировать, что мир без использования такого количества пластика возможен. Этот день является частью движения Break Free from Plastic, которое началось в сентябре 2016 года и к которому присоединились около 1500 различных организаций. Движение ищет решения кризиса загрязнения пластиком, чтобы сделать планету более безопасной для людей, окружающей среды и дикой природы.

Пластик пронизывает планету. В 2019 году одноразовые пластиковые частицы были обнаружены на глубине 35 849 футов под поверхностью океана в Марианской впадине.

Экоактивисты напоминают, что бороться нужно не с пластиком, а с его нерациональным использованием.Один из главных принципов экологичной жизни - сокращение отходов. Поэтому важно отказываться не от пластика, а от упаковки вообще.

Примерно 127 стран регулируют использование пластиковых пакетов. Эти правила включают поэтапный отказ от пластиковых пакетов и стимулы для многоразовых пакетов.

Азербайджан также запрещает производство и потребление полиэтиленовых пакетов толщиной до 15 микрон. В то же время полиэтиленовые пакеты, предоставляемые на кассах в качестве средства транспортировки, облагаются пошлиной.