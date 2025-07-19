Вечная мерзлота Альп оказалась под угрозой

Температура вечной мерзлоты в Швейцарских Альпах достигла рекордных значений с начала наблюдений. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В Швейцарии вечная мерзлота занимает около 5% территории, в основном на высотах выше 2500 метров. За последние 25 лет в Альпах наблюдается четкая тенденция потепления мерзлоты и уменьшения количества льда в грунте.

По словам исследователей, за гидрологический год 2024 (с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года) подземные температуры вечной мерзлоты на глубине 10 метров увеличились более чем на 0,8 °C на большинстве из 23 изученных участков. Повышение температуры было усилено ранним выпадением снега осенью 2023 года, который удерживал тепло в почве.

Потепление вечной мерзлоты может приводить к обвалам и оползням. Предполагается, что именно это сыграло роль в разрушении деревни Блаттен в прошлом месяце: камнепады с ледника Бирх увеличили нагрузку и вызвали его обрушение в долину Леченталь.

Верхний активный слой мерзлоты, который оттаивает летом и замерзает зимой, за последние 20 лет углубился на несколько метров и в 2024 году достиг рекордных значений. На станции Шильтхорн в Бернских Альпах его глубина увеличилась с менее чем 5 метров в 2000 году до более 13 метров, причем зимой 2024 года он уже не промерз.

По информации метеорологов, температура воздуха в Швейцарии за последние три года стабильно превышает климатическую норму 1991-2020 годов на 1,4-1,9 °C, а по сравнению с доиндустриальным уровнем 1871-1900 годов рост составил уже около 2,9 °C - это значительно выше среднемирового значения в 1,3 °C.

Учёные подчеркивают, что дальнейшее потепление мерзлоты будет оказывать серьезное влияние на устойчивость горной инфраструктуры, включая более трети горных хижин Швейцарского альпийского клуба, которые могут оказаться под угрозой.