Назван простой способ достигнуть взаимопонимания с кошкой

Если кошка кажется холодной и отстраненной, возможно, проблема вовсе не в ее характере, а в том, что человек "говорит" с ней на неправильном языке. Исследование психологов показало: чтобы расположить к себе кошку, достаточно медленно прищуриваться и моргать - так, как это делают сами животные.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале Scientific Reports (SR).

Работу провели специалисты из Университета Сассекса. Они экспериментально подтвердили, что так называемое "медленное моргание" повышает вероятность того, что кошка подойдет к человеку и проявит интерес к контакту - даже если видит его впервые.

"Как исследователю поведения животных и владельцу кошек мне особенно приятно показать, что люди и кошки действительно могут общаться таким способом. Многие хозяева интуитивно это чувствовали, а теперь у нас есть научные доказательства", - рассказала руководитель исследования, психолог Карен Маккомб.

Ученые провели два эксперимента. В первом приняли участие 21 кошка из 14 домашних хозяйств. Владельцев попросили сесть примерно в метре от животного и медленно моргать, когда кошка смотрит на них. Результаты сравнили с ситуацией, когда человек не взаимодействовал с животным. Оказалось, что после "кошачьей улыбки" люди чаще получали ответное медленное моргание.

Во втором эксперименте участвовали уже не хозяева, а незнакомые кошкам исследователи. Они повторяли тот же жест и протягивали руку к животному. В этом случае кошки не только чаще моргали в ответ, но и заметно охотнее подходили к человеку.

По словам авторов, частично прикрытые глаза и медленное моргание у кошек обычно означают спокойствие и отсутствие угрозы - своего рода аналог человеческой улыбки. В природе пристальный немигающий взгляд воспринимается как опасный сигнал, поэтому "мягкое" выражение глаз может служить знаком доверия.

Исследователи отметили, что такой простой жест может быть полезен не только дома, но и в приютах или ветеринарных клиниках - в ситуациях, где животные испытывают стресс. Понимание позитивных форм общения с кошками помогает улучшить их благополучие и укрепить связь между человеком и питомцем.

Авторы посоветовали попробовать метод на практике: слегка прищурить глаза, затем закрыть их на пару секунд - и посмотреть, ответит ли кошка тем же. Вполне возможно, что это станет началом настоящего "разговора".