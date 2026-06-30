Считавшийся древнейшим вид человека может оказаться вовсе не человеком

Один из самых известных предков человека - Homo habilis ("человек умелый") - возможно, ошибочно был отнесен к роду Homo ("человек"). К такому выводу пришел палеоантрополог Иэн Таттерсолл из Американского музея естественной истории.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его статья опубликована в журнале The Anatomical Record (AR).

Поводом для новой дискуссии стало обнаружение в Кении наиболее полного скелета Homo habilis. Новые останки впервые позволили подробно изучить строение конечностей и тела этого древнего гоминина. По словам Таттерсолла, анатомия находки показывает, что Homo habilis был значительно больше похож на человекообразную обезьяну, чем на представителей рода Homo.

История вида началась в 1964 году, когда знаменитый палеоантрополог Луис Лики описал найденную в Танзании челюсть возрастом около двух миллионов лет и назвал ее Homo habilis. Тогда исследователи связывали происхождение человека прежде всего со способностью изготавливать каменные орудия, поэтому находку автоматически отнесли к роду Homo - рядом действительно с останками действительно обнаружили древнейшие каменные инструменты.

Однако, как считает Таттерсолл, способность пользоваться инструментами не может быть главным критерием принадлежности к человеческому роду. По его мнению, Homo habilis практически не имеет общих морфологических признаков с современным человеком.

Ученый отмечает, что палеоантропологи долгое время сталкивались с искусственным выбором: если ископаемое нельзя отнести к австралопитекам, его автоматически записывали в род Homo. Именно это, по его мнению, и привело к многолетней путанице.

Сегодня все больше исследователей считают, что первым настоящим представителем рода Homo был Homo ergaster, также известный как африканский Homo erectus. Именно у него впервые появляются ключевые анатомические особенности, характерные для человеческой линии эволюции. Если эта точка зрения подтвердится, Homo habilis может получить новое место на эволюционном древе - уже за пределами рода.