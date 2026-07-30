У тараканов обнаружили коллективную память

Группа этологов во главе с Мариано Кальво Мартином из Свободного университета Брюсселя показала, что группы американских тараканов способны демонстрировать коллективную "память" о выбранном укрытии, которая рождается исключительно из взаимодействий между особями и хранится в структуре социальной группы, а не в голове отдельного насекомого.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале PLOS One.

Тараканы (Periplaneta americana) любят скапливаться в темных влажных щелях. В эксперименте ученые предложили группам тараканов два одинаковых укрытия, различавшихся только подсветкой: красный свет насекомые воспринимают как темноту и предпочитают его, зеленый - избегают. Как и ожидалось, большинство групп выбирало укрытие с красной подсветкой.

Затем исследователи поменяли подсветку местами: занятое укрытие стало зеленым, а прежде непривлекательное - красным. Одиночный таракан в такой ситуации почти всегда быстро перебирался в новое, теперь красное укрытие. Но группы вели себя иначе: если в укрытии успело собраться достаточно много особей до смены освещения, они просто оставались на месте - группа как будто "решила", где жить, и не меняла решения даже после того, как оно перестало быть разумным.

Ученые считают, что дело не в памяти отдельных тараканов, а в их взаимном притяжении: каждое насекомое охотнее остается там, где уже отдыхают другие, и когда особей собирается достаточно, эта социальная тяга перевешивает световой сигнал, говорящий "уходи". Компьютерное моделирование подтвердило: тот же эффект возникает из простого правила "держись рядом с сородичами", даже если ни одна виртуальная особь не "помнит" первоначальный выбор.

"Коллективная память может также возникать исключительно за счет взаимодействий между особями и храниться в самой социальной структуре", - пишут авторы.

По их мнению, эффект не ограничен тараканами и может встречаться у рыбьих косяков, птичьих стай, пчелиных роёв и муравьиных колоний - и, возможно, у людей: групповые решения способны "застревать", даже когда условия, породившие их, давно изменились.