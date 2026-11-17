Международная группа исследователей выяснила вероятную генетическую причину тяжелой врожденной аномалии у младенца, жившего на территории Перу около 1600 лет назад. У ребенка была единственная глазница в центре лица, а анализ древней ДНК выявил дополнительную копию 13-й хромосомы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале PNAS.

Останки обнаружили в погребении культуры Наска на памятнике Хауранга в долине Пальпа. В одном керамическом сосуде находились два младенца. У одного были выраженные нарушения строения черепа и других костей, у второго подобных особенностей не нашли.

Обнаруженную аномалию называют циклопией. Она связана с тяжелым нарушением развития переднего отдела мозга и лица еще до рождения. Обычно дети с таким состоянием погибают до или вскоре после появления на свет.

Генетический анализ показал, что оба младенца были девочками. У ребенка с аномалией обнаружили трисомию 13 - три копии соответствующей хромосомы вместо двух. Авторы считают ее вероятной причиной нарушений развития.

Девочки принадлежали к разным материнским линиям. При этом способ их погребения соответствовал обычной для детей практике Наска: само наличие аномалии не сопровождалось необычным захоронением.

Исследователи подчеркивают, что по костям и погребению нельзя уверенно судить, как община относилась к ребенку при жизни. Однако сочетание археологии и генетики позволяет точнее объяснить происхождение редких врожденных состояний в древности.