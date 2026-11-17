Даже если все страны выполнят свои обещания по сокращению выбросов парниковых газов, к концу века средняя температура на планете повысится на 1,9 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем. Если же правительства сохранят нынешнюю климатическую политику, потепление может достичь 2,7 °C.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, к таким выводам пришли авторы нового анализа международной группы Climate Action Tracker (CAT).

Оба сценария означают превышение порога в 1,5 °C, согласованного странами в Парижском климатическом соглашении. По оценкам ученых, этот уровень глобального потепления будет преодолен уже в ближайшие годы. Даже небольшое превышение порога повышает риски экстремальной жары, засух, наводнений и разрушительных штормов.

Авторы доклада отмечают, что государства регулярно не выполняют собственные климатические обещания. Некоторые из них, в том числе США, Канада и Новая Зеландия, замедляют темпы борьбы с изменением климата. По словам главы Climate Analytics Билла Хэра, продолжение поддержки ископаемого топлива грозит ростом смертности из-за жары и климатических катастроф, а также серьезным экономическим ущербом.

При этом в докладе есть и поводы для осторожного оптимизма. Инвестиции в чистую энергетику уже вдвое превышают вложения в ископаемое топливо, быстро растет использование электромобилей, а вырубка лесов в бразильской части Амазонии заметно сократилась. Кроме того, в 2026 году ожидается небольшое снижение выбросов углекислого газа от сжигания ископаемого топлива.

Однако этих изменений пока недостаточно, чтобы приблизить мир к климатическим целям. Авторы анализа подчеркивают, что каждое дополнительное сокращение выбросов имеет значение: даже если удержать потепление в пределах 1,5 °C уже не удастся, ограничение дальнейшего роста температуры поможет уменьшить масштаб климатических последствий.