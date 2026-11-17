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Самый высокий водопад Пиренейского полуострова - ВИДЕО

Это самый высокий водопад Пиренейского полуострова - Сальто-дель-Нервион, с высотой падения воды более 200 метров. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Это потрясающее природное чудо расположено в Испании, в Стране Басков, и особенно впечатляет в период весенних дождей.