https://news.day.az/unusual/1874978.html Самый высокий водопад Пиренейского полуострова - ВИДЕО Это самый высокий водопад Пиренейского полуострова - Сальто-дель-Нервион, с высотой падения воды более 200 метров. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Это потрясающее природное чудо расположено в Испании, в Стране Басков, и особенно впечатляет в период весенних дождей.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Самый высокий водопад Пиренейского полуострова - ВИДЕО
Это самый высокий водопад Пиренейского полуострова - Сальто-дель-Нервион, с высотой падения воды более 200 метров.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Это потрясающее природное чудо расположено в Испании, в Стране Басков, и особенно впечатляет в период весенних дождей.
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