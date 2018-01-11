Новый скандал в Голливуде: известный актер обвинен в домогательствах

Пять женщин выступили с обвинениями против актера, режиссера и продюсера Джеймса Франко, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Четверо из них были студентками его киношколы, пятая назвала артиста своим наставником.

По их словам, лауреат премии "Золотой глобус" вел себя неподобающим образом, в том числе во время съемок откровенных сцен и на занятиях.

Адвокат актера оспорил выдвинутые против Франко обвинения.

Материал об артисте вышел в разгар наградного сезона. Франко считается одним из главных возможных претендентов на премию "Оскар". Номинации будут объявлены 23 января.

Ранее сообщалось, что Франко ответил на обвинения в домогательствах.

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