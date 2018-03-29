Имидж азербайджанской актрисы изменили до неузнаваемости - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджанский топ-стилист Анар Агакишиев представил в социальной сети Instagram новую работу в рамках проекта "Before/After" ("До/После"), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В рамках данного проекта стилист "трансформирует" образы посредством макияжа, причесок, изменения цвета волос и, конечно же, своих "золотых рук". Ведь женщина, сколько бы ей ни было лет, всегда хочет быть красивой и привлекательной.

На этот раз героиней проекта стала заслуженная артистка Азербайджана, актриса Государственного театра юного зрителя Нубар Новрузова, которая совсем недавно отметила свой 60-летний юбилей.

Сам Анар Агакишиев называет ее азербайджанской Орнеллой Мути, и отмечает, что Новрузова в любом возрасте покоряет сердца своей красотой и творческой деятельностью.

На образом актрисы работали: макияж - Анар Агакишиев, прическа - Сабина Иманова и Хаяла Гулиева.

Напомним, что ранее стилист кардинально изменил имидж народных артисток - певицы Флоры Керимовой, актрис Гамиды Омаровой и Малейки Асадовой, а также заслуженных артисток - певицы Рухангиз Аллахвердиевой и актрисы Мехрибан Ханларовой.

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