Заслуженная артистка Азербайджана превратилась в Ажду Пекан - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджанский топ-стилист Анар Агакишиев представил в социальной сети Instagram новую работу в рамках проекта "Before/After" ("До/После"), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В рамках данного проекта стилист "трансформирует" образы посредством макияжа, причесок, изменения цвета волос и, конечно же, своих "золотых рук". Ведь женщина, сколько бы ей ни было лет, всегда хочет быть красивой и привлекательной.

На этот раз героиней проекта стала заслуженная артистка Азербайджана Нахида Оруджева.

"В её образе отражены лучи и тепло весеннего солнца", - написал о своей новой работе Агакишиев.

Над образом актрисы работали: макияж - Анар Агакишиев, Сабина Иманова, прическа - Шабнам Наджафли и Хаяла Гулиева.

Отметим, что, по мнению многих поклонников, после кардинальной смены имиджа Нахида Оруджева похожа на легендарную турецкую певицу и актрису Ажду Пекан.

Напомним, что ранее стилист кардинально изменил имидж народных артисток - певицы Флоры Керимовой, актрис Гамиды Омаровой и Малейки Асадовой, а также заслуженных артисток - певицы Рухангиз Аллахвердиевой и актрис Мехрибан Ханларовой и Нубар Новрузовой.

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