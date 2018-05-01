Байкер избежал наезда на людей, врезавшись в авто - ВИДЕО

В Краснодаре байкер, пытаясь избежать столкновения с людьми, врезался в авто. Видео аварии публикует телеграм-канал Life Shot.

Водитель ехал по встречной полосе, а пешеходы перебегали дорогу в неположенном месте, отмечается в сообщении. Избегая столкновения с людьми, байкер въехал в авто. Мужчина получил ушибы, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

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