Экс-премьера Италии Берлускони реабилитировали

Надзорный суд Милана вынес решение о реабилитации бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который в 2013 году был приговорен Верховным кассационным судом Италии к четырем годам лишения свободы по резонансному делу о финансовых махинациях в принадлежащей ему группе Mediaset. Об этом сообщила в субботу миланская газета Corriere della Sera, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно этой информации, постановление надзорного суда отменяет предыдущие решения итальянских судебных органов, согласно которым 81-летний политик в течение шести лет после вынесения приговора не мог занимать государственные должности и, следовательно, баллотироваться на выборах.

Решение суда может быть обжаловано прокуратурой Милана, однако оно уже считается вступившим в законную силу.

Верховный кассационный суд Италии 1 августа 2013 года подтвердил приговор, вынесенный ранее в отношении Берлускони Апелляционным судом Милана по делу Mediaset. Экс-премьер был приговорен к четырем годам лишения свободы за финансовые махинации, но при этом срок заключения ему был автоматически сокращен до одного года согласно закону о помиловании от 2006 года. Затем в связи с преклонным возрастом Берлускони тюремный срок ему был заменен на социальные работы в доме для престарелых. Однако запрет для экс-премьера на занятие государственных должностей до сих пор оставался в силе.

Решение надзорного суда Милана имеет и политическое значение, поскольку Берлускони по-прежнему возглавляет влиятельную партию "Вперед, Италия". 4 марта в Италии прошли парламентские выборы, которые не выявили явного победителя. В настоящее время переговоры о формировании нового национального правительства ведут лидеры общественно-политического "Движения 5 звезд" и партии "Лига". Берлускони уже заявил, что в случае создания такого кабинета министров его партия будет находиться в "конструктивной оппозиции". Однако если такое правительство все-таки не будет сформировано, не исключено, что в стране в ближайшие месяцы могут быть проведены досрочные выборы. В этом случае Берлускони сможет принять в них полноценное участие.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook