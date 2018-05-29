Парашютист влетел в ограждение и протаранил витрину магазина - ВИДЕО

29 мая 2018 17:40

В Ейске парашютиста выбросило на дорогу перед проезжающим автомобилем. Запись с видеорегистратора опубликована в Сети, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Из-за сильного ветра экстремал не справился с управлением и врезался в ограждение, затем мужчину отбросило в сторону и он влетел в витрину магазина.

Парашютист не получил серьезных повреждений, он отделался переломом руки, ушибами и порезами.

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Нажмите на видео для просмотра:
Парашютист влетел в ограждение и протаранил витрину магазина

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