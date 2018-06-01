Британка получила камнем по голове и стала гейшей

Жительница Великобритании Эмили Роджерс (Emily Rogers) рассказала, что борется с эпилепсией при помощи перевоплощения в гейшу. Ее историю передало издание Devon Live, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Британка из города Тотнес, графство Девоншир, призналась, что ей диагностировали заболевание в восемь лет после того, как она ударилась головой о кусок гранита. 39-летняя Роджерс отметила, что боролась с эпилептическими припадками всю жизнь, из-за чего у нее развилась депрессия. Выйти из нее ей помогла книга о гейшах.

Прочитав ее, британка взяла псевдоним Хачико, который, по ее словам, переводится с японского как "маленький лотос", и перевоплотилась в гейшу. Каждый день Роджерс тратит два часа, чтобы одеться в японский традиционный наряд и нанести макияж. В таком виде она гуляет по городу и ходит в магазины. Британка добавила, что раньше на облачение у нее мог уйти весь день.

Роджерс признает, что это никак не помогает ей вылечить эпилепсию, но новое увлечение позволило ей побороть депрессию: "Меня успокаивают медитации, но к этому прибавляется еще и то, что я делаю что-то для себя".

Британка никогда не была в Японии и почерпнула сведения о гейшах только из многочисленных книг. Также она обучается игре на традиционных инструментах Страны восходящего солнца - флейте сякухати и трехструнном сямисэне.

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