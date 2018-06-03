Постаревший Джонни Депп напугал поклонников по всему миру - ФОТО

Поклонники актера Джонни Деппа выразили обеспокоенность его здоровьем после появления в сети фотографий, сделанных в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Daily Mail.

Речь идет о двух снимках, на которых американский актер и музыкант позирует с российскими фанатками. С точки зрения пользователей соцсетей, Депп выглядит "худым" и "больным", а некоторые его даже не узнали, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

​"Новые вызывающие тревогу фото Джонни Деппа, сделанные в России, заставляют фанатов беспокоиться о его здоровье".

"Я думаю, мой герой выглядит нездоровым", - пишет Янни Вебер Эггерхольм.

"Черт возьми, это Джонни Депп?!?!", - пишет Lucy Cross.

"Что с ним случилось? Что Голливуд делает с этими людьми?", - задается вопросом Adam Hinde.

Последнее фото в Instagramm Деппа, сделанное в Москве около недели назад, также вызвало беспокойство поклонников.

"Он выглядит более худым, чем раньше. Надеюсь, он в порядке", - пишет miss_imainptice.

"Мужик, ты выглядишь очень слабым. Ты почти на себя не похож", - пишет karenswain1969.

Некоторые пользователи предположили, что актер похудел в рамках подготовки к следующей роли.

"Джонни Депп выглядит больным, потому что он сейчас он готовится к фильму, в котором он играет смертельно больного человека", - пишет amber.lxuise.

"Надеюсь, это он готовится к роли", - пишет Andrea.

В Москве и Санкт-Петербурге Депп оказался в рамках гастролей своей группы Hollywood Vampires, в которой он играет вместе с Элисом Купером и гитаристом Aerosmith Джо Перри. 28 мая группа отыграла концерт в "Олимпийском", 30 мая - в " Ледовом дворце".

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook