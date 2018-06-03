Мировые авиаперевозчики заявили об угрозе из-за действий США
Напряженная ситуация в международной торговле, вызванная действиями американского правительства, может ударить по авиационной отрасли. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей авиаперевозчиков и авиаотрасли, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Речь идет о пошлинах на импорт, которые США вводят якобы из-за нечестных условий торговли между странами.
"Любые меры, которые ограничивают торговлю и, соответственно, ограничивают пассажирские перевозки, представляют собой плохие новости", - сказал глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жюньяк.
Гендиректор American Airlines Group Даг Паркер также высказал обеспокоенность из-за растущего напряжений в торговле между странами. Ограничения в этой сфере привносят неопределенность, которая негативно сказывается на бизнесе, уверены в Boeing и Airbus.
"Мы оцениваем это отрицательно, поскольку это создает ограничения для всех, в том числе наших клиентов", - сказал коммерческий директор Airbus Эрик Шульц.
Ранее президент США Дональд Трамп объяснил введение торговых пошлин.
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