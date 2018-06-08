Мощный сель в итальянских Альпах разрушил поселок, будто карточный домик - ВИДЕО

Мощный сель сошел в итальянских Альпах, сообщает RT.

На кадрах видеозаписи видно, что под селевыми селевыми массами оказался целый поселок, повреждены автомобили, повалены деревья, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Жилые конструкции рассыпались под натиском стихии, словно карточные домики.

На месте работают спасатели и спецтехника. Между тем итальянские синоптики прогнозируют в регионе новые ливни.

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