С этого водителя автобуса должен брать пример каждый - ВИДЕО

Житель Китая, который работает водителем автобуса, заметил на пешеходном переходе старушку, толкавшую перед собой инвалидную коляску, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Пожилая женщина явно чувствовала себя очень неуверенно, так что водитель предположил, что ей нужна помощь. Спросив у пассажиров разрешения, он остановился, вышел из автобуса и проводил старушку на противоположную сторону улицы.

Впоследствии мужчина заявил, что не считает свой поступок особенным - он уверен, что так должен был бы поступить любой, кто увидел бы пожилого человека, нуждающегося в помощи.

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