Мэй намерена обсудить ужесточение антироссийских санкций

Премьер Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте в среду, заявила о намерении обсудить ужесточение санкций против России на предстоящем саммите ЕС, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Лидеры 28 стран-членов Евросоюза встретятся 28-29 июня в Брюсселе.

"Этот саммит - не только про Brexit. Предстоит обсудить многие вопросы, включая санкции против России, и мы (Британия) хотели бы ужесточения санкций", - сказала Мэй, отвечая на вопросы членов палаты представителей.

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