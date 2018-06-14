Мэй намерена обсудить ужесточение антироссийских санкций
14 июня 2018 10:17 160
Премьер Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте в среду, заявила о намерении обсудить ужесточение санкций против России на предстоящем саммите ЕС, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Лидеры 28 стран-членов Евросоюза встретятся 28-29 июня в Брюсселе.
"Этот саммит - не только про Brexit. Предстоит обсудить многие вопросы, включая санкции против России, и мы (Британия) хотели бы ужесточения санкций", - сказала Мэй, отвечая на вопросы членов палаты представителей.
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