Ливия выступила против лагерей беженцев на своей территории

Ливия выступает против размещения лагерей для беженцев на своей территории, заявил вице-председатель президентского совета Ахмед Майтыг, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы согласны с Европой в том, что касается миграции, но мы полностью отвергаем наличие каких-либо лагерей в Ливии", - заявил Майтыг на совместной пресс-конференции с вице-премьером Италии Маттео Сальвини в Триполи.

По данным Международной организации по миграции (IOM), с начала года по 20 июня число мигрантов, прибывших морским путем в Европу, приблизилось к 41 тысяче человек, погибли в Средиземном море 960 человек.

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