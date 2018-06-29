Израиль отказался принимать беженцев из Сирии

Израильские военные не пропустят через границу сирийцев, бегущих от боевых действий, но могут увеличить объемы гуманитарной помощи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой армейскую пресс-службу, передает Day.Az.

В Израиле говорят, что число беженцев в палаточных лагерях на сирийской части Голанских высот значительно возросло после возобновления столкновений между правительственными войсками и отрядами оппозиции на юге Сирии.

"Армия пристально отслеживает события на юге Сирии и готова к разнообразным сценариям, включая оказание дополнительной помощи сирийцам, бегущим от боевых действий", - добавили военные.

Они сообщили, что минувшей ночью переправили крупную партию помощи для приграничных лагерей сирийских беженцев, включая 300 палаток, 13 тонн продовольствия, 15 тонн детского питания, 30 тонн одежды и обуви.

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