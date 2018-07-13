Абрамович приобрел в Лондоне пентхаус за баснословную сумму

Роман Абрамович приобрел пентхаус в лондонском небоскребе за 30 миллионов фунтов стерлингов, места в подземном паркинге жилого комплекса обошлись российскому миллиардеру еще в 85 тысяч фунтов. Об этом пишет The Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, пентхаус находится в небоскребе, построенном рядом с домашним стадионом футбольного клуба "Челси" - "Стэмфорд бридж". Площадь недвижимости составляет шесть тысяч квадратных метров, из окон открывается вид на Темзу. Недвижимость была куплена Абрамовичем до начала видовых проблем, подчеркивает The Times.

Роман Абрамович входит в десятку богатейших россиян по версии Forbes, а также в рейтинг богатейших людей Великобритании по версии The Sunday Times. В 2018 году миллиардер занял в этом рейтинге 13 место, его состояние оценивается в 9,33 миллиарда фунтов.

Весной 2018 года Абрамовичу было отказано в продлении британской визы инвестора, власти попросили миллиардера раскрыть происхождение его капиталов. Вместо этого Абрамович отозвал заявку на визу и подал на гражданство Израиля, которое было ему оперативно предоставлено.

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