Нефтегазовые компании США выступили против антироссийских санкций

21 июля 2018 13:00

Лоббисты крупных нефтегазовых компаний США пытаются убедить конгресс страны не ужесточать санкции против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, в настоящее время в сенате США обсуждают ужесточение санкций против России из-за расследования "российского вмешательства" в президентские выборы страны.

Как отмечается, американские нефтегазовые компании выступают против ужесточения антироссийских санкций.

Однако, представители сената США отказались комментировать данную информацию.

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