Оползень унёс 3-этажный дом в Индии - ВИДЕО

Многочисленные жители 3-этажного дома стали очевидцами сноса стихией их жилища, расположенного в окрестностях города Мадикери (штат Карнатака, Индия), передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Очевидцы рассказали, что дом, расположенный недалеко от знаменитого памятника-храма Мутаппы, был арендован несколькими семьями. Все 40 жителей 3-этажного сооружения были эвакуированы и никто не пострадал.

По сообщениям местных СМИ, на протяжении нескольких дней из-за непрекращающихся проливных дождей, более 100 сооружений были буквально смыты селевыми потоками.

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