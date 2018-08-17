Оползень унёс 3-этажный дом в Индии - ВИДЕО
17 августа 2018 14:38 213
Многочисленные жители 3-этажного дома стали очевидцами сноса стихией их жилища, расположенного в окрестностях города Мадикери (штат Карнатака, Индия), передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Очевидцы рассказали, что дом, расположенный недалеко от знаменитого памятника-храма Мутаппы, был арендован несколькими семьями. Все 40 жителей 3-этажного сооружения были эвакуированы и никто не пострадал.
По сообщениям местных СМИ, на протяжении нескольких дней из-за непрекращающихся проливных дождей, более 100 сооружений были буквально смыты селевыми потоками.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
14:01